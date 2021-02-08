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МИД РФ удивлен оценкой Борреля визита в Москву

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В Москве удивлены тем, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорится в заявлении МИД России, распространенном 8 февраля.

«Возможно, по прилету в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона прокомментировала итоги переговоров на пресс-конференции в присутствии Борреля. Тот тоже мог дать свою оценку встречи, при этом «никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате».

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