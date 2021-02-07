ЕС допустил введение новых санкций против России

Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека. Об этом 7 февраля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами министрами иностранных дел ЕС. Как всегда, государства-члены должны будут решать следующие шаги, и да, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент в этом отношении, благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека», — приводит его слова Европейская служба внешних связей.

Накануне Боррель заявил, что отношения между Москвой и Евросоюзом далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

За день до этого постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения Москвы и Брюсселя еще могут вернуться к нормальному состоянию. Он отметил, что стороны осознают необходимость диалога и взаимодействуют по ряду направлений. В частности, это ближневосточное урегулирование и вопросы иранской ядерной программы.

Тогда же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможные санкции Евросоюза из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального — это внутреннее дело альянса, а Москва, свою очередь, уже привыкла к тому, что Брюссель «все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».