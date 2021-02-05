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Лавров назвал ЕС ненадежным партнером России

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Возможные санкции Евросоюза из-за блогера Алексея Навального — это внутреннее дело альянса, который для России является ненадежным партнером. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в пятницу, 5 февраля.

«Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза», — сказал Лавров.

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Министр добавил, что Москва привыкла к тому, что ЕС «всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

«Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве», — заключил Лавров.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше».

В УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Он выписался 23 сентября, но на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

18 января 2021 года суд в подмосковных Химках арестовал блогера на 30 суток — до 15 февраля. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

На следующий день в конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за ситуации в Навальным. Проект предусматривает введение целевых рестрикций против российских должностных лиц.

Кроме того, стало известно, что Совет по иностранным делам Европейского союза проведет дискуссию о санкциях в отношении России из-за блогера.

В Кремле назвали неприемлемым санкционное давление Вашингтона из-за ситуации с россиянином.

В январе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывал сделать «действительно действенными» санкции против Москвы из-за ареста Навального.

Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС 25 января заявил, что ни одна из стран альянса не высказалась за введение ограничений в отношении России из-за ареста блогера. Однако он подчеркнул готовность Евросоюза при необходимости принять соответствующие меры, пишет «Газета.ру». Дипломат добавил, что ЕС призывает освободить Навального.

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