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Чижов допустил нормализацию отношений России и Евросоюза

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения России и ЕС еще могут вернуться к нормальному состоянию. На эту тему он высказался в пятницу, 5 февраля.

«Безусловно, возможно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, возможна ли нормализация отношений Москвы и Брюсселя.

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По словам Чижова, обе стороны осознают необходимость диалога. Постпред напомнил, что РФ и ЕС взаимодействуют по ряду направлений. В частности, это ближневосточное урегулирование и вопросы иранской ядерной программы.

«Я считаю, что главный итог сегодняшнего визита господина Борреля (Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. — Ред.) и переговоров, которые состоялись в Москве, — это подтверждение той объективной потребности в сохранении и продолжении, я бы даже сказал, расширении диалога между Россией и Евросоюзом в нынешней непростой ситуации», — подчеркнул Чижов.

Ранее в этот же день Боррель на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что отношения России и ЕС напряженные, но создавать стену молчания — не выход.

Лавров, в свою очередь, назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза «отсутствие нормальности». Российский министр назвал ЕС ненадежным партнером для Москвы и напомнил, что Брюссель «всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

Накануне Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечал, что в заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который учитывает все точки зрения, существующие в ЕС.

31 января министр по делам Европы в немецком МИДе Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией, так как многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с Москвой.

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