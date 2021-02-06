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Боррель охарактеризовал отношения Евросоюза и России

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Отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми. Об этом 6 февраля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

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«Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Совете Европы», — говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

По итогам визита Боррель, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В российском ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России. Министерство ранее неоднократно указывало, что реакция западных стран на незаконные акции в РФ является вмешательством во внутренние дела страны.

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий, об ответственности за их организацию и участие в них.

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