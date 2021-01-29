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Генпрокуратура предупредила о последствиях провокаций на незаконных акциях

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Генпрокуратура РФ предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

«В случае если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Согласно ст. 212 Уголовного кодека России, организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. За участие в массовых беспорядках грозит тюремный срок от трех до восьми лет, а призывы к массовым беспорядкам караются ограничением свободы на срок до двух лет либо принудительными работами аналогичной длительности.

Кроме того, надзорное ведомство потребовало от Роскомнадзора блокировать в Сети призывы к участию к несогласованным акциям, а отдельных агитаторов в ГП предупредили об ответственности за подобные действия. Также в Генпрокуратуре напомнили о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.

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Ранее в этот же день следствие заочно предъявило обвинение руководителю сети региональных штабов Навального Леониду Волкову за вовлечение подростков в несанкционированные акции и объявило его в розыск.

Также в пятницу ГУ МВД по Москве предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и социальных сетях к участию в несанкционированных акциях 31 января.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим было возбуждено уголовное дело, так как выяснилось, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

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