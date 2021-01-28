Москвичам напомнили об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях

ГУ МВД по Москве предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и социальных сетях к участию в несанкционированных акциях 31 января.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении от 28 января.

Московская полиция призвала граждан не поддаваться на провокации и не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях. Также москвичей попросили соблюдать законные требования сотрудников полиции.

Правоохранительные органы пообещали незамедлительно реагировать на правонарушения и предпринять меры для обеспечения правопорядка.

«Помните, что вас призывают к участию в несанкционированных акциях на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — отмечается в тексте обращения.

За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Помимо этого расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.