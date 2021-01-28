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Более 260 человек привлечены к административной ответственности после незаконной акции в Москве

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За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлечены 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

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