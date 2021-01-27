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МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций 23 января

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В ряде российских городов 23 января прошли несогласованные публичные мероприятия, по факту нарушений законодательства полиция возбудила уголовные дела. Об этом 27 января рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, неразрешенные акции сопровождались массовым выходом граждан на дороги, совершением преступлений и правонарушений.

В частности, по итогам доследственных проверок 24 января следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ.

«В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других», — говорится на сайте МВД.

Аналогичное уголовное дело возбуждено Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Следственным управлением УМВД России по Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ. Граждане в ходе несанкционированной акции заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. «Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города», — уточнила представитель МВД.

В Ижевске полицейские возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК, так как был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений.

Также организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

«Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все участники преступлений», — резюмировала официальный представитель МВД РФ.

Ранее в этот день в Следственном комитете сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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