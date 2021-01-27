МВД возбудило уголовные дела после несанкционированных акций 23 января

В ряде российских городов 23 января прошли несогласованные публичные мероприятия, по факту нарушений законодательства полиция возбудила уголовные дела. Об этом 27 января рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, неразрешенные акции сопровождались массовым выходом граждан на дороги, совершением преступлений и правонарушений.

В частности, по итогам доследственных проверок 24 января следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ.

«В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других», — говорится на сайте МВД.

Аналогичное уголовное дело возбуждено Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Следственным управлением УМВД России по Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ. Граждане в ходе несанкционированной акции заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. «Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города», — уточнила представитель МВД.

В Ижевске полицейские возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК, так как был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений.

Также организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

«Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все участники преступлений», — резюмировала официальный представитель МВД РФ.

Ранее в этот день в Следственном комитете сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.