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Кулаками не машут: студент-беглец и тиктокер будут ждать суда за решеткой

Повторное участие в несанкционированных акциях грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждают юристы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кулаками не машут: студент-беглец и тиктокер будут ждать суда за решеткой
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2021-01-28 18:59:33
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Студенту из Чечни, подозреваемому в избиении силовиков во время беспорядков на Пушкинской площади в Москве 23 января, может грозить до пяти лет лишения свободы. При этом, как считают опрошенные «Известиями» юристы, если бы Сайд-Мухамада Джумаева не пришлось объявлять в розыск, он мог бы рассчитывать на более мягкую меру пресечения — домашний арест или подписку о невыезде. Однако, пытаясь скрыться от правоохранителей, 20-летний молодой человек успел добраться до Псковской области. Следствие также намерено привлечь к уголовной ответственности и руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова за вовлечение в небезопасные акции подростков. Сам Алексей Навальный 28 января был оставлен Мособлсудом в следственном изоляторе до 15 февраля. А на появившиеся в Сети призывы собраться на новый несанкционированный митинг уже отреагировали прокуратура и полиция. По словам адвокатов, повторное участие в нем грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Добежал до Пскова

Пресненский суд Москвы 28 января арестовал на два месяца — до 23 марта — еще одного участника несанкционированного митинга 23 января, 20-летнего студента МГУ Сайд-Мухамада Джумаева.

Молодого человека задержали в четверг утром по обвинению в насилии в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Москве. В заявлении ведомства отмечается, что обвиняемый во время беспорядков на Пушкинской площади несколько раз ударил сотрудников ОМОНа и полиции. На имеющихся видеозаписях с инцидентом на Пушкинской площади видно, как одетый в черное студент бросается на правоохранителей и наносит им удары руками и ногами.

Узнали меру
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы

Задержанный за драку с сотрудниками ОМОН Сайд-Мухаммад Джумаев

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Пресненского суда

После произошедшего Джумаев попытался скрыться, и поэтому был объявлен в федеральный розыск. По сведениям СКР, задержать его удалось в лесу на территории Псковской области. При себе у него было два компаса и карта, а двигался он в сторону латвийской границы. Свою вину молодой человек, судя по опубликованному в Сети ролику, уже признал.

Через несколько дней после беспорядков заместитель главы правительства Чечни Адам Делимханов выступил с обращением к студенту, в котором предложил ему определиться с выбором: или он принимает позицию протестующих и отвечает за свои действия, или отрекается от нее, и тогда на родине ему помогут с адвокатом.

— Согласно уголовному законодательству РФ, студенту за применение насилия в отношении сотрудника полиции грозит до пяти лет лишения свободы, — пояснил «Известиям» управляющий партнер AVG Company, адвокат Алексей Гавришев. — Нахождение его в федеральном розыске стало одним из главных оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а не домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Узнали меру
Чечня

Заместитель главы правительства Чечни Адам Делимханов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По фактам нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК РФ, сообщило 28 января столичное ГУ МВД. Органами внутренних дел к административной ответственности на данный момент привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста, уточнили в управлении.

Опасные призывы

Следственный комитет в четверг возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети «региональных штабов Навального» Леонида Волкова. Он подозревается в вовлечении подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни (пункты «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). В СКР отметили, что Волков, зная о незаконности проведения митинга, разместил в социальных сетях видеозаписи с призывом к подросткам принять участие в мероприятии.

Предъявить обвинение Волкову в ближайшее время не получится: подозреваемый находится за границей. Если его виновность в совершении преступления будет установлена, ему может грозить как штраф, так и обязательные исправительные работы, отметила юрист «Легес-Бюро» Татьяна Завьялова.

Узнали меру
Волков

Руководителя сети «региональных штабов Навального» Леонид Волков

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
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В случае, если указанное правонарушение будет совершенно неоднократно или с учетом совокупности возможных правонарушений, наказание может быть более суровым, и тогда речь может идти об ограничении свободы, — сказала «Известиям» юрист.

По словам Татьяны Завьяловой, для объявления лица в международный розыск необходима санкция суда на арест, последующую экстрадицию и постановление о предъявлении обвинения. Процедура объявления в международный розыск предполагает, что национальное следствие располагает неопровержимыми доказательствами вины того, кого оно хочет найти за границей.

Судебные решения

В четверг Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу до 23 марта тиктокера Константина Лакеева, напавшего во время митинга на машину ФСБ.

Продолжаются и следственные действия со сторонниками Алексея Навального, подозреваемыми в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время они задержаны на 48 часов, по окончании которых им могут предъявить обвинение.

Узнали меру
Видеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ

Видеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Пресненского суда

28 января Московский областной суд рассмотрел жалобу Алексея Навального на его задержание. Сам арестант присутствовал на заседании по видеосвязи. Решение Химкинского суда осталось без изменений — он будет находиться в СИЗО до 15 февраля.

Справка «Известий»

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». 2 февраля в судебном порядке будет решаться вопрос о замене условного наказания на реальное.

Уголовные последствия

В связи с появлением в Сети новых призывов к проведению несанкционированных митингов ГУВД Москвы и столичная прокуратура выступили с предупреждением о негативных последствиях для участников.

Узнали меру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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За подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности, — говорится в заявлении столичного главка.

Прокуратура Москвы, в свою очередь, отметила, что вынесла предупреждения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения о недопустимости предоставлять технические возможности для призыва к митингам.

В сообщении также говорится о недопустимости противоправных действий — ведомство вынесло предостережения и «шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии». Кому именно, в сообщении не уточняется.

Узнали меру
Митинг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Воздержаться от участия в несанкционированных акциях призывают и правозащитники. Неоднократное участие в таких мероприятиях рассматривается как повторное административное правонарушение и квалифицируется по статье 212.1 УК РФ — массовые беспорядки, рассказала «Известиям» гендиректор компании «Юристъ» Асия Мухамедшина. То есть, считается нарушением установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Это действие наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Другие варианты наказания — обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы от одного года до двух и принудительные работы на срок до пяти лет. Также возможно лишение свободы на тот же срок.

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