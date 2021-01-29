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В Москве возбудили дело из-за участия в несанкционированной акции больных COVID-19

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Несогласованная акция на Пушкинской площади в Москве 23 января грозила массовыми заболеваниями людей COVID-19, в связи с чем было возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Москве.

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В полиции отметили, что среди участников несанкционированного мероприятия были и те, кто должен был соблюдать изоляцию в связи с заболеванием COVID-19.

«Однако, несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила, и создав угрозу массового заболевания людей», — указано в тексте.

По итогу акции полиция завела уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Полицейские провели свыше 20 обысков в офисах и по местам проживания призывавших к участию в несанкционированном митинге, пояснили в столичном главке МВД. На сегодняшний день по этому делу задержаны пять граждан.

Отмечается, что следователи обратились в Тверской районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Депздрав Москвы назвал незаконные акции во время пандемии биоатакой. Согласно данным приложения «Социальный мониторинг», в столице на несогласованный митинг пришли 19 человек с коронавирусом.

Всего же за различные правонарушения во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве, к административной ответственности уже привлекли 267 человек.

Расследуется несколько уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Кроме того, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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