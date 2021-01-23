На несанкционированную акцию в Москве пришли 19 человек с COVID-19

В Москве на несогласованный митинг в субботу пришли 19 человек с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы 23 января.

«По данным приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади находятся 19 человек, зараженных COVID-19», — отмечают в департаменте.

В отношении этих лиц зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Приложение «Социальный мониторинг» осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции больными COVID-19.

Накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева допустила, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации. По ее словам, в течение 10–12 дней в столице проявится всплеск заболеваемости коронавирусом, из-за которого придется вновь ужесточить ограничения.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несогласованных акций 23 января. Чиновник считает циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних и призвал горожан отказаться от участия в таких акциях.

В субботу в столице и других городах России проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди них есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Сотрудники правоохранительных органов раздают участникам акции в Москве маски для защиты от коронавируса. Через громкоговоритель гражданам напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики и безопасного расстояния.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.