Депздрав Москвы назвал незаконные акции во время пандемии биоатакой

Несанкционированные акции могут стать биологической атакой. Собирать людей в период пандемии — значит намеренно подвергать их и всех жителей городов опасности. Эксперты увидели признаки COVID-терроризма в протестах. Только по официальным данным Департамента здравоохранения Москвы, на несанкционированной акции в столице 23 января было 19 больных COVID-инфекцией. Бессимптомных носителей наверняка было ещё больше. Каждый больной заражает минимум 16 человек. В толпе риск инфицирования возрастает в 4 раза. После акций участники, сами не зная, разносят инфекцию по городу. Всего с Пушкинской площади могли уйти 1,2 тыс. вновь заболевших, сообщает телеканал «Известия». По заявлению медиков, эффект от протестов сравним с биологической бомбой. О биологической опасности прекрасно знают организаторы протестов. Призыв к акциям во время пандемии — прямая биоатака. В Сербии беспорядки привели к росту заболеваемости в 2 раза. В США после акций BLM отмечен двукратный рост случаев COVID-19. Всплеск заболеваемости — через две недели после акций. COVID-террористов не интересуют ни взгляды, ни ценности активистов. Задача — дестабилизировать ситуацию любыми средствами.

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