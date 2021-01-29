Волкову заочно предъявили обвинение за привлечение подростков к незаконным акциям
Следствие заочно предъявило обвинение Леониду Волкову за вовлечение подростков в несанкционированные акции и объявило его в розыск, сообщили в пятницу, 29 января, в пресс-службе Следственного комитета России.
«На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили из-за видеозаписей, на которых руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.
Волкову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»).
Его объявили в розыск.
Расследование уголовного дела по факту вовлечения подростков в совершение противоправных действий продолжается, подчеркнули в СК.
Дело в отношении Леонида Волкова возбудили за его попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, прошедшие в ряде регионов России 23 января.
По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласований на проведение митингов в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях в Москве и других городах.
23 января Следственный комитет РФ и Верховный суд России поддержали законопроект, в котором предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет.
Сейчас за такое деяние грозит максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
В Генпрокуратуре в свою очередь потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.
За различные правонарушения во время несанкционированной акции, прошедшей в Москве, к административной ответственности уже привлекли 267 человек.
Расследуется несколько уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти.
В частности, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину.
Также суд во Владивостоке арестовал напавшего на полицейских во время несанкционированной акции 23 января. Он явился с повинной.
Обвинения в хулиганстве и умышленном повреждении имущества 23 января было также предъявлено TikTok-блогеру Константину Лакееву. Он арестован до 23 марта.
Статьи, инкриминируемые блогеру, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.
Кроме того, выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций 23 января были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.