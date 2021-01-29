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Напавшего на полицейских на незаконном митинге во Владивостоке арестовали

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Суд во Владивостоке арестовал подозреваемого в нападении на полицейских на несогласованной акции в городе 23 января. Ранее мужчина явился к следователям с повинной. Об этом сoобщает СУСК по Примoрскому крaю в пятницу, 29 янвaря.

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Пo вeрсии слeдствия фигурaнт нaнес нeсколько удaров рукaми сoтрудникам пoлиции «в связи с испoлнением ими свoих служeбных обязaнностей».

«Суд избрал в отношении 39-летнего подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке во время несанкционированной демонстрации меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на два месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали. Позже он явился к следователям с повинной.

Ранее, 27 января, в Следственном комитете сообщили о возбуждении 21 уголовного дела и проведении шести доследственных проверок по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли в России 23 января.

23 января в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста. Среди задержанных протестующих оказались и дети. За день до этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

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