СК и ВС одобрили проект о сроке до 5 лет за вовлечение подростков в незаконные митинги

Следственный комитет РФ и Верховный суд России поддержали законопроект, в котором предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает 23 января «РИА Новости».

Ранее, в субботу, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Марченко. В частности, законопроектом, который он разработал, предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

«Законопроект концептуально поддерживается», — сказано в отзыве СК РФ, который есть в распоряжении агентства. В ведомстве подчеркнули, что ужесточение ответственности за призывы подростков на несанкционированные митинги предлагается в связи с общественной опасностью данных действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности.

Верховный суд также рассмотрел законопроект и сделал замечание юридико-технического характера.

Как рассказал сам Марченко, данный проект уже находится на рассмотрении российского правительства.

Ранее в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в этот день.