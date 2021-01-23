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За вовлечение подростков в незаконные митинги предложили давать 5 лет

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В Государственной Думе предложили ввести уголовное наказание до пяти лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. Соответствующий законопроект подготовил депутат Евгений Марченко.

Законопроект предполагает внести изменения в ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). В пояснительной записке сказано, что на данный момент за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и демонстрациях предусмотрен штраф 50 тыс. для граждан и 100 тыс. — для должностных лиц.

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При этом Марченко отметил, что сейчас штрафы за подобные нарушения могут быть выписаны первому попавшемуся, однако реальные организаторы могут уйти от ответственности.

Кроме того, в результате данных правонарушений страдают родители, которые несут ответственность «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а также руководство учебных заведений.

За вовлечение подростков в незаконные митинги проект предлагает наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

В связи с тем, что незаконные митинги часто перерастают в массовые беспорядки, депутат предложил дополнить ст. 212 УК РФ.

«Склонение, вербовка или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такого», — цитирует «РИА Новости» предложение депутата в субботу, 23 января.

Ограничением свободы до четырех лет, принудительными работами или лишением свободы до пяти лет следует наказывать за призывы подростков к массовым беспорядкам или участию к ним, считает Марченко. Парламентарий подчеркивает, что неустоявшаяся психика подростков и отсутствие в силу возраста легитимной ответственности делают их «орудием преступлений».

Ранее в сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

В свою очередь, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

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