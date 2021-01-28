Против Волкова возбудили дело за склонение подростков к противоправным действиям

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова — руководителя сети региональных штабов блогера Алексея Навального. Его обвиняют в том, что он склонял подростков к противоправным действиям во время митингов 23 января. Об этом в четверг, 28 января, сообщается на сайте СК РФ.

«В отношении Волкова Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») несовершеннолетних к совершению противоправных действий»)», — говорится в публикации.

По версии следствия, Волков знал об отсутствии согласований на проведение митингов в связи с эпидемиологической ситуацией, однако, несмотря на это, разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях в Москве и других городах.

«В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств виновности Волкова в совершении преступления. Работа по установлению лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности, продолжается», — добавили в ведомстве.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В тот же день, 23 января, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.