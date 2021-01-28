Суд арестовал подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве юношу
Пресненский суд Москвы в четверг, 28 января, арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января.
Молодой человек будет содержаться под стражей до 23 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
О задержании Джумаева стало известно ранее в этот же день. Он был задержан в Псковской области и доставлен в Москву.
По данным следствия, участник незаконной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.
На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.
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