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Суд арестовал подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве юношу

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Пресненский суд Москвы в четверг, 28 января, арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января.

Молодой человек будет содержаться под стражей до 23 марта. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

О задержании Джумаева стало известно ранее в этот же день. Он был задержан в Псковской области и доставлен в Москву.

По данным следствия, участник незаконной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.

На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.

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