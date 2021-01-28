Задержанные за нападение на ОМОН в Москве признали свою вину

Двое участников незаконной акции в Москве 23 января, задержанные за нападение на сотрудников ОМОНа, признали свою вину. Видео с их признаниями опубликовал Следственный комитет России в четверг, 28 января.

«Понимаю, что задержан за сопротивление сотрудникам полиции, за то, что пустился в бега и не сдался властям сразу. Вину признаю», — сказал Сайд-Мухамад Джумаев, который был задержан за драку с ОМОНом.

В свою очередь, другая задержанная — гражданка Украины, которая завладела дубинкой правоохранителя во время незаконной акции, — заявила, что приняла участие в драке с полицией «под влиянием общих агрессивных настроений».

«23 января, в субботу, участвовала в митинге в центре Москвы. Под влиянием общих агрессивных настроений приняла участие в драке против сотрудников полиции. О чем сожалею и прошу прощения», — сказала она.

Ранее в четверг стало известно, что молодого человека 2000 года рождения, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейских во время несанкционированной акции в Москве 23 января, задержали. Следствие полагает, что участник незаконной акции нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.

За различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Позже 27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.