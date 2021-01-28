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Обвиняемого в применении насилия в отношении полицейских задержали

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Молодого человека 2000 года рождения, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейских во время несанкционированной акции в Москве 23 января, задержали. Об этом сообщила в четверг, 28 января, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

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«Накануне фигуранту было заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в федеральный розыск. Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России установлено его местонахождение на территории Псковской области», — объяснила Иванова.

Следствие полагает, что участник незаконной акции, которая проходила 23 января в Москве, нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.

На данный момент обвиняемый задержан. Уточняется, что мужчина подозревается еще в двух аналогичных преступлениях.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — объяснила Иванова.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В этот же день стало известно, что полицейские задержали Сайд-Мухамада Джумаева, который участвовал в драке с сотрудниками полиции на несанкционированной акции в Москве.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

В тот же день, 23 января, следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

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