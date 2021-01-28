Блогеру Лакееву предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ

Задержанному по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января TikTok-блогеру Константину Лакееву (Косте Киевскому) предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом в среду, 27 января, сообщила его адвокат Татьяна Окушко.

«Константину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — приводит слова защитника ТАСС.

Адвокат уточнила, что Лакеев останется на ночь в ИВС, а завтра следствие планирует просить его ареста в Пресненском суде Москвы.

Статьи инкриминируемые блогеру предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

Ранее в этот день сообщалось, что Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.

Ранее в среду в СК сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебной автомашины на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января.

Накануне СМИ отмечали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре во время несанкционированной акции. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания Лакеева.

27 января СК также заявил о задержании мужчины 1984 года рождения. На Страстной улице в центре Москвы во время участия в несанкционированном мероприятии в 23 января он несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии. На допросе он полностью признал свою вину.

Мужчина рассказал, что во время незаконной акции «попал под веяние толпы» и участвовал в драке против полицейского. «Хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение», — сказал он.

Решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения.

По итогам незаконных акций, прошедших в городах России в прошлую субботу, СК возбудил 20 уголовных дел. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.