Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима в барах и кафе
Мир
Столтенберг призвал НАТО не ослаблять боеготовность из-за политики РФ
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Мир
В Киеве предложили ограничить в правах украинцев с российским паспортом
Мир
Байден проведет международный саммит по климату 22 апреля
Мир
МИД Украины заявил о необходимости привлечь США к переговорам по Донбассу
Общество
Худрука МХАТа Боякова госпитализировали в Москве
Мир
Купол стадиона в Вильнюсе обрушился под тяжестью снега
Спорт
Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Лацио» в Кубке Италии

Блогеру Лакееву предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанному по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января TikTok-блогеру Константину Лакееву (Косте Киевскому) предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Об этом в среду, 27 января, сообщила его адвокат Татьяна Окушко.

«Константину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», — приводит слова защитника ТАСС.

Адвокат уточнила, что Лакеев останется на ночь в ИВС, а завтра следствие планирует просить его ареста в Пресненском суде Москвы.

Статьи инкриминируемые блогеру предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

Ранее в этот день сообщалось, что Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.

Ранее в среду в СК сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебной автомашины на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января.

Накануне СМИ отмечали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре во время несанкционированной акции. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания Лакеева.

27 января СК также заявил о задержании мужчины 1984 года рождения. На Страстной улице в центре Москвы во время участия в несанкционированном мероприятии в 23 января он несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии. На допросе он полностью признал свою вину.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

Мужчина рассказал, что во время незаконной акции «попал под веяние толпы» и участвовал в драке против полицейского. «Хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение», — сказал он.

Решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения.

По итогам незаконных акций, прошедших в городах России в прошлую субботу, СК возбудил 20 уголовных дел. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021