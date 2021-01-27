Блогер Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ в Москве

TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский), задержанный по делу о нападении на машину Федеральной службы безопасности (ФСБ) России во время незаконной акции 23 января в Москве, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом говорится в видео, который опубликовало Главное следственное управление Следственного комитета России по столице в среду, 27 января.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100% не повторится», — сказал Лакеев.

Он рассказал, как закидал автомобиль спецслужбы снегом и несколько раз пнул ее. По словам молодого человека, он «очень раскаивается и сожалеет» об этом.

Ранее в среду в СК сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебной автомашины на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января.

Накануне СМИ отмечали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре во время несанкционированной акции. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания Лакеева.

27 января СК также заявил о задержании мужчины 1984 года рождения. На Страстной улице в центре Москвы во время участия в несанкционированном мероприятии в 23 января он несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии. На допросе он полностью признал свою вину.

Мужчина рассказал, что во время незаконной акции «попал под веяние толпы» и участвовал в драке против полицейского. «Хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение», — сказал он.

Решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения.

Ранее в среду стало известно о задержании таксиста Валерия Евсина, подозреваемого в нападении на полицейского в ходе этой акции.

Незадолго до этого появился ролик, на котором видно, как силовики задерживают нарушителя порядка, а активисты набрасываются на сотрудника ОМОНа, валят его на землю и бьют ногами по голове.

По итогам незаконных акций, прошедших в городах России в прошлую субботу, СК возбудил 20 уголовных дел. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе несовершеннолетние. СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В МВД России обещали расследовать и давать правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.