СК заявил о задержании еще двоих участников незаконной акции 23 января

Задержаны еще двое участников несанкционированной акции в центре Москвы, один из них полностью признал вину. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета России по столице, которое поступило в «Известия» в среду, 27 января.

Первое управление по расследованию особо важных дел столичного ГСУ СКР продолжает расследование уголовных дел, возбужденных после проведения несогласованной акции по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным СК, один из задержанных — мужчина 1984 года рождения. Он, находясь на Страстной улице в центре Москвы, во время участия в несанкционированном мероприятии 23 января несколько раз ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии в область головы и туловища. На допросе он заявил, что участвовал в драке, и полностью признал свою вину.

Второй задержанный — молодой человек 2002 года рождения. Он причастен к умышленному повреждению служебного автомобиля на Цветном бульваре в столице в ходе незаконной акции в минувшую субботу. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее в среду сообщалось о задержании таксиста Валерия Евсина, подозреваемого в нападении на полицейского в ходе этой акции.

Незадолго до этого появилось видео, на котором можно разглядеть, как силовики задерживают нарушителя порядка, а активисты набрасываются на сотрудника ОМОНа, валят его на землю и бьют ногами по голове.

Накануне сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль с государственными номерами АМР во время несанкционированной акции в Москве. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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