Одного из напавших на машину АМР на незаконной акции в Москве задержали

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль с госномерами АМР во время несанкционированной акции в Москве 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения участников незаконной акции на автомобиль ФСБ с номерами АМР и его водителя на Цветном бульваре в Москве.

По информации телеканала, протестующие забросали автомобиль петардами и снежками, а также нанесли удары по машине. После этого они распылили в лицо водителю неизвестное вещество, в результате чего тот получил ожог глаз.

Ранее 26 января сообщалось, что Следственный комитет возбудил 20 уголовных дел по итогам несанкционированных акций, прошедших в ряде городов России 23 января. Основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Кроме этого, в рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

В тот же день сообщалось, что в Москве задержаны два участника незаконной акции по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Один из них был арестован.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.