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Россия вышлет трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии

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Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории России. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в МИД РФ.

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В ведомстве отметили, что в связи участием сотрудников иностранных дипведомств в несанкционированных акциях 23 января в Москве и Санкт-Петербурге в МИД были вызваны посол Швеции, временный поверенный в делах Польши и посланник посольства Германии, им заявлен протест.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Также российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что в дальнейшем дипмиссии Швеции, Польши и ФРГ и их персонал будут «строго следовать нормам международного права».

2 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что шведский дипломат участвовал в незаконной акции в России, эту тему российская сторона обсудила с главой МИД Швеции Анн Линде, которая прибыла с визитом в Москву.

На следующий день в социальных сетях появилась информация о задержании одного из шведских дипломатов в ходе несанкционированной акции в Москве. МИД указывал, что подобные действия

Несанкционированные акции в ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

По итогам акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Так, за различные правонарушения во время акций 23 января к административной ответственности только в Москве привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Для участия в незаконных акциях в интернете активно вовлекали несовершеннолетних. В Сети был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить их безопасность. Однако среди задержанных всё равно оказались несовершеннолетние.

При этом МИД указал, что, например, посольство США в Москве распространяло данные о незаконных шествиях. Ведомство предупредило американскую сторону об ответственности за вмешательство во внутренние дела страны и подчеркнул, что нацеленные на поощрение проведения несанкционированных акций действия являются частью стратегии США по сдерживанию России.

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