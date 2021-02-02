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Захарова заявила об участии шведского дипломата в незаконной акции в РФ

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Шведский дипломат участвовал в несогласованной акции в России, эта тема обсуждалась российской стороной с главой МИД Швеции Анн Линде, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 2 февраля.

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По итогам незаконных митингов суды пока назначают в основном административные наказания

Она рассказала, что в этот день российский МИД передал Швеции «целую подборку того, как полицейские действуют» в странах Евросоюза — это было сделано в связи с тем, что Швеция председательствует в ОБСЕ.

«Мы не просто обращаем внимание на то, что происходит в других странах. Это обязанность наших дипломатов — следить, что там происходит, но не участвовать в митингах. А, кстати, шведский дипломат участвовал в митингах, он там присутствовал», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Дождь».

В какой именно незаконной акции участвовал шведский дипломат, Захарова не уточнила.

Незаконные акции в Москве и ряде российских городов прошли 23 и 31 января. МДВ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия вовлечения несовершеннолетних и несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

По итогам акций, следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

За различные правонарушения во время акций 23 января к административной ответственности только в Москве привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Для участия в незаконные акции в интернете активно вовлекали несовершеннолетних. В Сети был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить их безопасность. Однако среди задержанных все равно оказались несовершеннолетние.

Также полиция выяснила, что некоторые участники болели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

2 февраля Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Москве главой МИД Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

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