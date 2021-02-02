Право применения: что ждет участников акций и силовиков после протестов

Началось рассмотрение дел о нарушениях на несанкционированных акциях протеста, прошедших 31 января. Пока задержанных привлекают в основном за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, создание помех автотранспорту и несоблюдение правил организации митингов. В Москве штрафы придется выплатить и родителям несовершеннолетних протестующих — за неисполнение своих обязанностей. А некоторым участникам "прогулок" предстоит нести ответственность за повторное совершение правонарушения на несанкционированной акции. К вечеру понедельника только в Пресненский и Басманный суды столицы поступило для рассмотрения в общей сложности 43 материала.

«Не накалять обстановку»

Судьбу задержанных участников несогласованной акции, прошедшей 31 января, в понедельник решали суды. Как выяснили «Известия», в Пресненский суд Москвы 1 февраля поступило 27 материалов таких дел. Все фигуранты обвиняются по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ — участие в несанкционированных мероприятиях. Как минимум по двум делам вынесен вердикт — 15 суток административного ареста.

Право применения Сотрудник полиции у Басманного суда Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В Басманный суд столицы поступило 16 материалов, из которых на момент публикации было рассмотрено 13, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда. По двум был назначен штраф в размере 12 тыс. рублей. Еще по 11 — административный арест сроком от двух до 12 суток. Аналогичные дела в понедельник рассматривались также в Зеленоградском, Щербинском и других судах Москвы.

Как сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах, в целом по итогам незаконных акций 31 января участников привлекают по трем статьям КоАП: 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), 5.35 (неисполнение родителями своих обязанностей) и 20.2 (нарушение установленного порядка организации митинга).

— По вопросу привлечения родителей и других законных представителей к административной ответственности по ст. 5.35 не всё так однозначно, — рассказал «Известиям» член адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов. — Должен быть установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию. Поэтому наиболее вероятно наказание в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 руб.

Большинству взрослых участников воскресного мероприятия в Москве вменяют "участие в несанкционированных массовых мероприятиях, создавших помехи транспорту или доступу к социальной инфраструктуре" и "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Обе в перечне возможных наказаний предусматривают штраф размером от 10 до 20 тыс. рублей.

Так, за участие в несанкционированном митинге суд уже оштрафовал на 20 тыс. рублей Юлию Навальную - жену дважды судимого блогера задержали в Москве днем 31 января.

Право применения Супруга Алексея Навального Юлия у здания Щербинского районного суда города Москвы, где прошло заседание по административному делу об её участии в несогласованной акции 31 января в Москве Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Как уточнил источник «Известий», некоторые задержанные понесли ответственность и за повторное совершение правонарушения - им грозит штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей.

— Широкое применение этой статьи КоАП указывает на мягкий подход. То есть, в правонарушениях исключается политический подтекст. Полагаю, что власти решили не накалять обстановку без нужды. Однако по ряду лиц в регионах заведены и уголовные дела, — отметил Александр Иноядов.

Одно из них возбудили в Москве — по ч.1 ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортного средства).

В ходе беспорядков в Москве пострадали два правоохранителя: росгвардеец и военнослужащий, отметил источник «Известий».

Меры воздействия, применяемые правоохранителями на митинге 31 января, были жёстче, чем на аналогичном мероприятии 23 января, отметил управляющий партнер AVG Company Алексей Гавришев.

— Думаю, это связано это с тем, что 23 января митингующие, злоупотребляя лояльным отношением правоохранителей, совершили ряд нападений на сотрудников полиции и даже привели в негодность транспортное средство спецслужб, — сказал он.

«Ничего хорошего не светит»

Впрочем, и 31 января сообщения о насилии как в отношении участников несогласованной акции протеста, так и с их стороны поступали из разных регионов России.

Право применения Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Казани, например, судя по выложенным в Сети видеороликам, у местной Академии наук сотрудники ОМОНа криками заставляют демонстрантов ложиться в снег. Видео широко распространилось в СМИ. На нем представитель правоохранительных органов кричит:

— Ты че смотришь, ты! Иди сюда! Ты че, жирный! Вниз спустился, сюда пришел! Я тебя сейчас сам спущу!

«Известия» обратились за комментарием к уполномоченному по правам человека в Татарстане Сарие Сабурской с вопросом, будет ли проверен этот инцидент.

— Должно быть обращение, сейчас не могу я вам ничего сказать, никаких проверок пока не инициировали, — сказала она.

В законе есть совершенно четкие указания: если человек не оказывает физического сопротивления, не нападает, то применять против него силу и спецсредства нет оснований, отметил в беседе с «Известиями» секретарь Союза журналистов России, бывший глава СПЧ, правозащитник Михаил Федотов.

По его словам, сотруднику правоохранительных органов, если он виновен, может в зависимости от обстоятельств грозить и административная, и уголовная ответственность. Однако чаще всего следуют дисциплинарные взыскания.

— Вчера в одном из видеороликов я заметил, как сотрудники правоохранительных органов избивали дубинками лежащего человека в желтом жилете с надписью «Пресса». Здесь есть все основания, чтобы ставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 144-1 часть 3-я — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия. Это до шести лет лишения свободы, — отметил Михаил Федотов.

Член СПЧ, председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин заявил «Известиям», что лично жестокого обращения силовиков с митингующими он не видел. Правозащитник сослался на опубликованный в Сети ролик, в котором силовики применяют спецсредства к неизвестному молодому человеку. Утверждается, что видео было снято около «Матросской тишины».

— Первоначальные его действия — сопротивлялся он или нет — не видны, — рассказал Андрей Бабушкин. — Но даже если он вел себя самым противоправным образом, при наличии численного и физического превосходства у силовиков не было ни малейшего основания для применения электрошокера.

Эти действия, по его словам, можно «квалифицировать по части 3 статьи 286 УК РФ как превышение служебных полномочий — тяжкое преступление, предусматривающее до 10 лет лишения свободы».

Другие видео демонстрируют, как в Казани толпа протестующих набросилась на сотрудника ГИБДД: на записи можно разглядеть, как госавтоинспектор хватает одного из митингующих и падает вместе с ним на землю, после чего на него набрасываются другие участники акции.

Курские издания сообщали о молодом человеке, который во время задержания одного из участников несанкционированной акции с разбега прыгнул на спину росгвардейцу и ударил его ногами.

Однако, чтобы доказать правомерность или неправомерность задержания или применения спецсредств, добавил правозащитник, необходимо, чтобы сообщение или видео было проверяемым: должно быть ясно, где и когда случился инцидент, что ему предшествовало, есть ли свидетели.

Право применения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ничего хорошего не светит» и демонстрантам, которые сами применяли насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, отметил Андрей Бабушкин.

— Если просто оскорбили сотрудника — это 319-я статья, до двух лет лишения свободы. Если применили физическую силу — 318-я, до десяти лет лишения свободы. Если посягнули на его жизнь — 317-я, до пожизненного срока, — пояснил он.

Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», полковник запаса МВД Олег Иванников считает, что полиция и Росгвардия добросовестно выполнили свой долг.

— Многие участники несанкционированной акции пришли уже подготовленные: с петардами, фаерами, — сказал он. — Степень же полученного ими физического ущерба может установить только медэкспертиза. Не стоит исключать, что эти провокации были заранее подготовлены. А работе полиции на митинге, правомерности применения спецсредств оценку может дать прокуратура.

Олег Иванников не видит «юридических оснований сомневаться в действиях правоохранительных органов».