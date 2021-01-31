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В Москве участники несанкционированной акции напали на таксиста

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В Москве участники несанкционированной акции в воскресенье, 31 января напали на таксиста на одной из улиц города. По данным «Известий», инцидент произошел на Ольховской улице.

На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях, видно, как участники незаконного массового мероприятия идут прямо по проезжей части, мешая проехать водителю такси. При этом они скандируют нецензурные лозунги. Одному из них не понравилось, что водитель такси сигналит, требуя проезда. Он начал нецензурно выражаться в его адрес, а затем и вовсе ударил по боковому зеркалу и стеклу автомобиля.

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Заметив это, еще один участник несанкционированной акции встал прямо перед движущимся автомобилем и пришел в ярость от того, что таксист не остановился. Он также начал наносить удары по автомобилю и ломать боковое зеркало. Чем закончился конфликт, неизвестно.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Однако в ходе воскресных акций уже зафиксировано несколько случаев применения насилия к представителям власти. Так, в центре Москвы во время задержания участника несанкционированной акции протеста сотрудника полиции повалили на тротуар, в результате чего у него слетел защитный шлем. При этом сам задержанный сбежал с места происшествия.

Кроме того, на площади трех вокзалов участники несогласованной акции начали забрасывать сотрудников силовых структур снегом. Некоторые из граждан вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв движение транспорта. Там же мужчина возле метро «Комсомольская» напал с битой на сотрудников ОМОНа.

По данным столичного ГУ МВД, участниками несанкционированной акции в городе стали около 2 тыс. человек.

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