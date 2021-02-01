Массовка и затейники: зачем мирным протестующим петарды, биты и дымовые шашки

Несогласованные акции, которые сторонники Алексея Навального провели 31 января, привлекли в разы меньше участников, чем неделей ранее. В некоторых регионах на митинг просто никто не пришел. Но там, где людей удалось вывести на улицу - в частности, в Москве - было сделано всё для создания видимости «рассерженной толпы». В ход шли не только снежки - радикалы использовали петарды и даже бейсбольные биты. Могло дойти и до травматического оружия - по крайней мере, перед акцией в столице у желавших попасть в центр города изымали и его. Тренд на радикализацию протеста намечался давно, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Гражданам действительно есть из-за чего быть недовольными, но этим в итоге могут воспользоваться «благодетели» извне, предупреждают в СПЧ и Госдуме.

«Профессиональные митингующие»

Сообщения о несанкционированных акциях в регионах, которые начали приходить утром 31 января, объединяло одно — довольно скромная численность. Если 23 января организаторам удалось вывести на улицы сотни, а где-то и тысячи человек, то теперь картина резко изменилась - в большинстве городов счет шел на десятки. В Новосибирске на призывы сторонников Алексея Навального откликнулось как минимум на тысячу меньше горожан. К слову, некоторые из них за прошедшую неделю так и не успели сформулировать - против чего они, собственно, выступают.

— Чтобы не плясали под закон, – объяснил один из молодых людей, незадолго до этого рассказывавший, как набирать аудиторию в интернете. — Зачем вообще нужен закон?

Массовка и затейники-1 Участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В Красноярске акция тоже не вызвала большого интереса у горожан - вышедшим на митинг не удалось даже сомкнуть хоровод на одной из городских площадей. Примерно в половине одиннадцатого по московскому времени в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жестких задержаниях в Челябинске. Однако о том, что предшествовала им уже знакомая по московским акциям «игра в снежки», написали немногие. Как и о том, что не все местные жители в восторге от происходящего на улицах. А некоторые и вовсе называли акции "безобразием".

— В Москве вы это делали, в Челябинске. Это что такое? — попыталась вразумить протестующих одна из прохожих-пенсионерок. — Не понимают, что делают.

Во Владивостоке, Улан-Удэ, Иркутске и Хабаровске число протестующих тоже ограничивалось несколькими десятками. В Горно-Алтайске митинг собрал... двух человек, а в Благовещенске, Севастополе и Махачкале на акцию просто никто не пришел.

- Можно смело сказать, что несанкционированные акции не получили массовой поддержки, - заявил «Известиям» директор благотворительного учреждения «Право и порядок», полковник запаса МВД Олег Иванников. - Большую часть собравшихся составили подростки, молодежь и "профессиональные митингующие". На несовершеннолетних ставку в этот раз сделали, потому что их легче вовлечь с преступные дела, чем взрослых. Для них участие в таких мероприятиях - просто развлечение, а всей степени ответственности они до конца не осознают.

Массовка и затейники-2 Несогласованный митинг в Красноярске Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Вторая волна акций показала: протест заметно остыл, отметил член СПЧ Александр Брод.

— Люди в массе своей отвернулись от зазывал. Почему? Разум возобладал: кому захочется примерить на себя шкурку подопытного кролика, стать бесправным участником сомнительной массовки, — считает правозащитник.

Главная причина того, что на второй митинг пришло гораздо меньше людей, кроется в том, что пропал эффект первичности, заявил «Известиям» глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

— Запрос иссяк. Поэтому на протесты 31 января вышла более идеологически мотивированная часть общества, а таких гораздо меньше, если сравнивать с акцией на прошлой неделе. Также сработало предупреждение о том, что акция несанкционированная. Всегда есть некоторая часть людей, которая готова идти на такие мероприятия с риском для себя, но их мало, — отметил глава ВЦИОМ. - И дальше все действует по принципу: чем чаще митинги, тем меньше людей они собирают.

Место встречи изменить

Самыми заметными традиционно оказались незаконные акции в Москве и Петербурге. В столице с 8 утра и «до особого распоряжения полиции» закрылись на вход и выход семь станций метро — от "Библиотеки им. Ленина" до "Китай-города". Во второй половине дня список пополнили "Красные ворота", "Кузнецкий мост", "Сокольники" и "Красносельская" — всего 11 станций. В штатном режиме они заработали только в шесть вечера.

Массовка и затейники-6 Вестибюль столичной станции метро «Чистые пруды» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Граждане, выход с Трубной только налево, — повторял полицейский в мегафон на Цветном бульваре. Рядом расположился прицеп полевой кухни.

— Каши не будет, но чай горячий нальем всем желающим, угощайтесь, — призывала женщина в белом фартуке.

Попасть в центр было невозможно, и в 11:30 штаб Навального сообщил, что участникам акции следует двигаться к Сухаревской и Красным Воротам. Довольно скоро на Сухаревской начались и первые крупные задержания. Среди участников выделялись координаторы, раздававшие красно-белые плакаты с Навальным.

— Резче все на Матросскую, 18! Волков (глава региональных штабов созданного Навальным Фонда по борьбе с коррупцией, признанного иностранным агентом - "Известия") написал, чтобы быстрее шли, — кричал один из них, размахивая телефоном.

В районе "Красносельской" протестующие принялись закидывать ОМОН снежками, но тут все же нашлись те, кто призвал не провоцировать насилие. А на площади Трех вокзалов мужчина напал на сотрудников ОМОНа с битой — его быстро задержали, но он успел нанести несколько ударов.

Массовка и затейники-5 Трубная площадь в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На Русаковской улице толпа достала телефоны: парень 18-19 лет оголил торс, а рядом стоящая девушка писала на нем протестный лозунг. Потом тот же лозунг появился на ее груди. Перфоманс оценили не все - ребятам посоветовали не «хайпожорствовать» и одеться.

А над Стромынкой тем временем раздавались истеричные крики высокого парня - судя по всему, перебравшего с алкоголем.

— В сцепку, быстро! Не надо убегать, не бойтесь, стойте на месте, — уговаривал он находившихся рядом девушек, но через минуту, когда подошел ОМОН, первым убежал во дворы.

Тем временем координаторы в чатах, отчаявшись уговорить протестующих использовать дымовые шашки, отправили остатки толпы к СИЗО "Матросская Тишина", где с 18 января находится дважды осужденный Алексей Навальный. Встретив на подходе к изолятору ОМОН, протестующие рассеялись по дворам.

— Мне 13, — с вызовом заявил корреспонденту "Известий" подросток с плакатом в поддержку политзаключенных. — И я хочу, чтобы суд над Навальным прошел лояльно.

Массовка и затейники-7 Участники акции протеста у здания Ленинградского вокзала в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Хотя о том, по какой статье будут судить блогера, он рассказать не смог.

— Я думаю, там что-то незаконное, — заключил мальчик и ушел с толпой.

До пяти часов вечера участников акции пытались собрать в одном месте — их звали то в центр, то на Бауманскую, то снова на площадь Трех вокзалов. В 17:20 "уникальный" (по словам организаторов) митинг наконец объявили завершенным.

— Не хватает организации в этот раз, — посетовал один из протестующих. — Люди идут по разным сторонам, их разбивают в мелкие кучи, и как-то все не особо эффективно проходит.

Позднее было объявлено, что по факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело. Кто станет его фигурантом - будет известно совсем скоро.

Северная снежная

В Петербурге утром 31 января было перекрыто движение на многих центральных улицах. Кроме того, на вход и выход закрыли пять станций метро. А потом улицы перекрыли уже сами протестующие - в какой-то момент толпа вывалилась на проезжую часть Казанской, отчего транспорт просто встал.

Массовка и затейники-4 Незаконная акция сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Собрать участников акции организаторы в Северной столицы решили возле Театра юного зрителя на Пионерской площади. По сообщениям очевидцев, на площади было много подростков и родителей с детьми (для чего малышей необходимо было брать с собой - никто объяснить не смог). Изначально митингующие вели себя спокойно, но внезапно один из них напал на сотрудника ОМОН и попытался скрыться в толпе, но его удалось задержать.

Вслед за ним в автозаки были отправлены и те, кто начал выкрикивать лозунги - в число задерженных попал, например, рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), решивший присоединиться к протестующим.

С Пионерской площади участники акции попытались переместиться на Сенную. Но там бойцы ОМОН, чтобы сдержать натиск митингующих, выставили щиты. А те - линию из подростков. «Известия» были свидетелями, как в сторону омоновцев из толпы полетела бутылка. Толпа в это время скандировала: «Брось щиты!»

Как только начались задержания на Сенной, участники протеста начали нападать на правоохранителей, закидывая их снежками. Позднее в ход пошли петарды - как в городе на Неве, так и в столице.

Массовка и затейники-3 Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Явная агрессия против силовиков, как и 23 января, попала на видео. Например, один из протестующих, пробегая мимо омоновца, ударил его - силовик поднялся с помощью коллеги и дальше пошел, уже сильно хромая, под крики из толпы: «Так тебе и надо». На другом ролике участники акции "отбили" задержанного у силовиков, облив одного из них красной краской - явно не случайно оказавшейся в кармане.

Следственный комитет Росси уже возбудил уголовное дело в отношении мужчины, ударившего двух полицейских в Петербурге.

Провокаторов, оказавшихся среди участников несанкционированной акции, могут привлечь по ст. 212, 318 УК РФ, если вина будет доказана в обоих случаях, отметила гендиректор компании «Юристъ» Асия Мухамедшина. Максимальное наказание по первой статье – до двух лет лишения свободы, по воторой можно оказаться за решеткой на больший срок - до пяти лет.

«Совершенно иная цель»

Возможные факты нарушений во время задержаний со стороны правоохранителей на незаконных акциях будут проверены, сообщили в СПЧ. Глава совета Валерий Фадеев заявил «Известиям», что сами протесты преследуют совершенно иную цель, нежели отстаивание прав и свобод человека.

- Нужно делить протесты, они могут быть разными. Никто не отменял мирных шествий, митингов и манифестаций, которые предусмотрены Конституцией. Оппозицию тоже никто не отменял, - заметил он. - То, что мы имеем сейчас в связи с Навальным – это не отстаивание прав и свобод, это не борьба за лучшую жизнь – это совсем другое. Это деятельность по разрушению государства, что чрезвычайно опасно.

При этом незаконные акции показывают и социальную напряженность, накопившуюся в обществе в целом, добавил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, это тоже может способствовать радикализации протестов. Кроме того, происходящим могут воспользоваться "внешние интересанты", предположил парламентарий.

- Все это печально. Молодежная политика у нас как лоскутное одеяло с постсоветского времени. А у молодых людей всегда есть потребность выплеснуть свою энергию, отсюда и результат, - заметил он. - Что касается радикализации, то это давно идущий процесс, который, к сожалению, набирает обороты.

Раскачка извне

По данным столичной полиции, в Москве участниками незаконной акции 31 января стали 2000 человек. Официальных сведений о числе вышедших на улицы в Петербурге пока не называлось. Как и число задержанных - их, по подсчетам правозащитников, в воскресенье оказалось больше, чем 23 января. Неделю назад только в московские суды поступило более 1,6 тыс. административных протоколов. Были возбуждены десятки уголовных дел о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе расследования одного из дел на прошлой неделе прошли обыски у сотрудников ФБК. В числе задержанных оказались брат Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь, участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Все они будут содержаться под домашним арестом до 23 марта.

- Очень высоки риски того, что самого Навального ждет новое уголовное дело и замена условного срока на реальный по требованию ФСИН из-за неисполнения возложенных на него судом обязанностей и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, - считает Асия Мухамедшина, ссылаясь на ст. 74 УК РФ. - Если говорить о деле, заведенном в СКР, по которому его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), то максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.

В отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова возбуждено уголовное дело за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Сейчас он объявлен в розыск, однако предъявить ему обвинения сложно: Волков находится за границей.

28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину в применении насилия к сотрудникам ОМОНа. Кадры, на которых 20-летний студент МГУ бросается на силовиков, облетели Telegram-каналы еще в минувшую субботу.

Был задержан и популярный TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ. Найти его удалось в том числе и с помощью выложенного в Сеть видео, на которым толпа протестующих громит машину с номерами АМР. Одним из участников этого инцидента стал и Костя Киевский - под этим именем его знают 800 тыс. подписчиков соцсети.

На прошлой неделе стала известна и цена размещения ролика в поддержку незаконных акций. 29 января появилось сообщение, что неизвестные связались с одним из блогеров TikTok-дома Grand House и заказали ему видео в поддержку Навального. Блогер должен был призвать подписчиков выйти на несогласованный митинг 31 января и не брать с собой паспорта. Тиктокер согласился, объяснив, что "политические темы стоят дороже" — 200 тыс. рублей. После переговоров стороны, как утверждают СМИ, сошлись на 170 тыс.

Через день в Сети появилось расследование, авторы которого пришли к выводу, что ряд YouTube-каналов и оппозиционных сайтов, активно призывавших россиян выходить на несогласованные акции, контролируются уроженцами Украины. Более того, судя по публикации, ряд "гражданских активистов" напрямую связан с СБУ.

По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, есть все основания быть уверенным в желании западных спецслужб раскачать ситуацию в нашей стране. Он отметил, что попытки вмешаться во внутренние дела РФ исходят в том числе и из Польши, где уже активно работает Nexta. Теперь, помимо белорусских событий, этот Telegram-канал освещает и события в РФ - в определенном ключе.

— Власть должна показать твердость в желании защитить население в целом, а не небольшую группу людей, которые пытаются расшатать ситуацию в стране. Мы это уже проходили. Просто наша молодежь уже этого не застала. В 90-е была похожая картина, и все мы знаем, как это печально заканчивается. Нет сомнений, что западные спецслужбы могли приложить к этому руку, - заявил парламентарий "Известиям". - Также нет сомнений, что они причастны и к фильму про якобы «дворец Путина».

К слову, накануне несогласованной акции история с "дворцом" под Геленджиком получила неожиданное продолжение. Бенефициаром этой стройки в интервью Mash назвал себя бизнесмен Аркадий Ротенберг – по его словам на мысе Идокопас идет строительство апарт-отеля, чем и объясняется большое число комнат в здании. Миллиардер отметил, что отельный бизнес привлекает его уже давно – предпринимателю принадлежит ряд объектов в Крыму и на Дальнем Востоке.