Школьница не смогла объяснить свое присутствие на незаконной акции

Девочка-подросток не смогла дать объяснений, как оказалась на несанкционированной акции в Москве. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, она вместе с подругой отправилась в центр города на прогулку, однако, заметив толпу людей, принимавших участие в акции, девочки решили пойти за гражданами из интереса.

«Мы гуляли, все перекрыто. Мы решили пойти просто, шли-шли, нашли толпу какую-то, они чего-то кричали, пошли за ними», — поделилась школьница.

Однако в результате подруги потеряли друг друга, но по отдельности поехать домой не могут. Одна из них решила ждать другую на месте инцидента. Девочка заверила, что ни она сама, ни ее подруга даже не знали, что случайно оказались среди митингующих.

Ранее в этот же день стало известно, что в несанкционированной акции в Москве принимают участие около 2 тыс. человек. Отмечается, что данные о численности несогласованного мероприятия представлены по состоянию на 14:30 мск.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. 21 января в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.