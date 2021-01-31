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В Москве закрыли станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская»

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В Москве по требованию полиции закрыты на вход и выход станции метро «Красные Ворота» и «Сухаревская». Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

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«По требованию полиции на вход и выход закрыты станции «Сухаревская» и «Красные Ворота». Поезда проезжают эти станции без остановок», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

С 08:00 также были закрыты станции «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Ранее в этот день сообщалось, что станция метро «Трубная» в центре Москвы закрыта на выход пассажиров, также ограничен выход со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». 31 января в столичном департаменте транспорта предупредили о возможном закрытии еще нескольких станций метро.

Накануне Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

Кроме того, заведения общественного питания и предприятия торговли и услуг, которые расположены в районах столицы, где планируется ограничить движение пешеходов, в этот день будут закрыты. Также в центре города ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре.

Накануне МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января и предупредило о возможной административной и уголовной ответственности за правонарушения. По данным столичного департамента региональной безопасности, в воскресенье на акции в Москве вышли порядка 300 человек. Росгвардия организовала на Чистых прудах полевую кухню, где угощает всех прохожих чаем.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. Также среди задержанных были дети. Следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, вовлечении в противоправную деятельность несовершеннолетних, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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