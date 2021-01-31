Порядка 2 тыс. человек принимают участие в незаконной акции в Москве

Участниками несанкционированной акции в Москве стали по меньшей мере 2 тыс. человек, сообщили 31 января в столичном ГУ МВД.

Отмечается, что данные о численности несогласованного мероприятия представлены по состоянию на 14:30 мск.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 принимало участие около 2 тыс. человек, включая представителей СМИ», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в полиции указали, что около 600 участников акции предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц. Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок.

Ранее в этот же день стало известно, что движение восьми маршрутов наземного транспорта в Москве осложнено из-за выхода пешеходов на проезжую часть. Уточнялось, что несколько участников несанкционированной акции в Москве вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.