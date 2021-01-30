Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин назначил Столярова врио главы федеральной территории «Сириус»
Общество
МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях
Общество
Пресс-служба Ротенберга назвала его собственником дворца в Геленджике
Мир
Сотрудничавшая с Мадонной певица и продюсер скончалась в возрасте 34 лет
Мир
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Туризм
Казахстан увеличил число рейсов в Россию до трех раз в неделю
Спорт
Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Туризм
Ростуризм предложил продлить программу туристического кешбэка до 20 июня

МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. С соответствующим заявлением в субботу, 30 января, к гражданам обратилась официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кулаками не машут: студент-беглец и тиктокер будут ждать суда за решеткой
Повторное участие в несанкционированных акциях грозит лишением свободы на срок до пяти лет, предупреждают юристы

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», — сказала она.

Волк предупредила, что нарушители порядка в ходе неправомерных акций будут задержаны правоохранителями и привлечены к ответственности.

Она также напомнила, что в регионах действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, которые в том числе касаются проведения публичных мероприятий.

«В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность», — добавила представительница ведомства.

Ранее в этот же день МВД России уже публиковало предостережение для россиян от участия в несанкционированных акциях 31 января. В частности, в ведомстве предупреждали, что их организаторы призывают своих сторонников к агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Совершившие неповиновение или акты агрессии в отношении правоохранителей будут задержаны и привлечены к ответственности за свои правонарушения.

Накануне пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве вследствие этого было возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021