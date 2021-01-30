МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях

МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. С соответствующим заявлением в субботу, 30 января, к гражданам обратилась официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка», — сказала она.

Волк предупредила, что нарушители порядка в ходе неправомерных акций будут задержаны правоохранителями и привлечены к ответственности.

Она также напомнила, что в регионах действуют ограничительные меры, введенные на фоне распространения коронавирусной инфекции, которые в том числе касаются проведения публичных мероприятий.

«В этой связи призывы к несанкционированным акциям и участие в них являются нарушениями законодательства и влекут за собой административную, а в ряде случаев — уголовную ответственность», — добавила представительница ведомства.

Ранее в этот же день МВД России уже публиковало предостережение для россиян от участия в несанкционированных акциях 31 января. В частности, в ведомстве предупреждали, что их организаторы призывают своих сторонников к агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Совершившие неповиновение или акты агрессии в отношении правоохранителей будут задержаны и привлечены к ответственности за свои правонарушения.

Накануне пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, полиция выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве вследствие этого было возбуждено уголовное дело.