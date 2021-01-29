МВД предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях
МВД России предупредило о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила пресс-служба ведомства.
«МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, об административной и уголовной ответственности», ― говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Instagram.
Отмечается, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет.
Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.
Кроме того, ГУ МВД по Москве предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и социальных сетях к участию в несанкционированных акциях 31 января.
23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.
27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.