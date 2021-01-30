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В центре Москвы 31 января ограничат парковку на нескольких улицах

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В центре Москвы 31 января будет запрещено парковать автомобили на некоторых улицах. Об этом в субботу, 30 января, сообщает дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет об улицах Моховая и Охотный Ряд, Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также о Москворецкой и Кремлевской набережных.

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«На этих улицах будут установлены запрещающие знаки. Будьте внимательны при парковке, смотрите на знаки», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

Кроме того, отмечается, что по требованию правоохранителей станция «Арбатская» Филевской линии столичного метрополитена в воскресенье временно будет конечной из-за закрытия станции «Александровский сад».

Ранее в этот же день МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Официальный представитель ведомства Ирина Волк предупредила, что нарушители порядка в ходе неправомерных акций будут задержаны правоохранителями и привлечены к ответственности.

Накануне пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

Также в пятницу возглавляющий столичный департамент торговли и услуг первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве в воскресенье с 8:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

Кроме того, по его словам, заведения общественного питания и предприятия торговли и услуг, которые расположены в районах Москвы, где планируется ограничить движение пешеходов, в этот день будут закрыты. Также в центре города ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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