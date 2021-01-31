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В Москве нарушилось движение по 8 маршрутам транспорта

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Движение восьми маршрутов наземного транспорта в Москве осложнено из-за выхода пешеходов на проезжую часть. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает дептранс столицы со ссылкой на «Мосгортранс».

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«Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта — автобусов № 40, 122, Т41, электробуса № Т14, трамваев № 7, 13, 37, 50», — говорится в сообщении.

В департаменте призвали соблюдать правила дорожного движения и не мешать проезду личного и общественного транспорта.

Ранее в этот же день стало известно, что несколько участников несанкционированной акции в Москве вышли на проезжую часть возле площади трех вокзалов, перекрыв тем самым движение.

В Москве и других городах России 31 января проходят несанкционированные акции. Полиция задерживает некоторых правонарушителей. В российской столице перекрыт центр, закрыто несколько станций метро. Правоохранители патрулируют улицы Москвы в усиленном режиме.

Накануне дептранс столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения проинформировал, что в воскресенье в Москве будет запрещено парковать автомобили на улицах Моховая и Охотный Ряд, в Театральном и Китайгородском проездах, Новой площади, а также на Москворецкой и Кремлевской набережных.

30 января МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. В ведомстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

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