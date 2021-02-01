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TikTok заблокировал 11 аккаунтов за призывы к незаконным акциям

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Социальная сеть TikTok частично или полностью заблокировала 11 аккаунтов за публикацию призывов к несанкционированным акциям и агитацию несовершеннолетних к участию в них. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

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«Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами», — написал он в своем Telegram-канале.

Малькевич подчеркнул, что в палате «внимательно следили за аккаунтами, которые публиковали призывы к несанкционированным митингам и агитировали несовершеннолетних».

Сейчас эти аккаунты частично или полностью заблокированы: из 14 самых активных аккаунтов доступ к двум был ограничен, у пяти аккаунтов был удален весь контент, у четырех аккаунтов был точечно удален запрещенный контент, сообщил Малькевич, добавив, что соцсеть приняла меры еще не ко всем пользователям, которые публиковали противоправный контент.

Роскомнадзор накануне сообщил о блокировке администрациями соцсетей аккаунтов за распространение ложной информации о несанкционированных акциях. 30 января ведомство предупредило представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» об ответственности за неудаление призывов участвовать в незаконных акциях.

В МВД России напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках, в которые активно вовлекали несовершеннолетних. В Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков.

Однако, несмотря на призывы, в ходе несанкционированных акций, прошедших в Москве и ряде крупных российских городов 23 и 31 января, были задержаны и дети.

За призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, в частности, было предъявлено обвинение руководителю сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову.

После несанкционированных акций комитет Госдумы по информационной политике подготовил отчет о фейках, которые распространялись в социальных сетях. Согласно документу, самыми популярными темами недостоверных сообщений стали якобы разрешение полицейским использовать оружие в отношении активистов и отключение интернета. Кроме того, часто демонстрировалось видео с других незаконных акций.

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