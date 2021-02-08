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Боррель обвинил Россию в незаинтересованности в улучшении отношений с ЕС

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У России отсутствует интерес к нормализации отношений с Европой. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 7 февраля на сайте Европейской службы внешних связей.

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«На этой неделе я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью принципиальной дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях. <…> Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС», — сказал Боррель.

Он отметил, что такой исход визита не был для него неожиданным, но достоин сожаления. Теперь Евросоюз должен решить, в каком направлении развивать отношения с Россией, и действовать «сплоченно и решительно». По его мнению, Москва и Брюссель находятся на перепутье, и в этот момент определяются «основные параметры геополитического ландшафта XXI века».

Ранее в воскресенье стало известно, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

За день до этого Боррель заявил, что отношения между Москвой и Евросоюзом далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны. В российском ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

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