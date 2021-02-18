Bloomberg рассказало о готовящихся в ЕС санкциях против России

Представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

По данным журналистов, рестрикции, скорее всего, обойдут стороной крупных российских предпринимателей, так как Европа все-таки «опасается сжигать все мосты с Москвой». Однако целью ограничений могут стать отдельные должностные лица и организации.

Для того чтобы санкции вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран — членов ЕС. На данный момент, как отмечается, идея введения ограничений пользуется «широкой поддержкой». Так, за санкции ратуют Польша, Швеция, а также некоторые страны Прибалтики.

Об обсуждении возможности введения новых санкций в отношении РФ в ЕС Bloomberg сообщило еще 11 февраля. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов сообщило о том, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. Отмечалось, что рестрикции планируют наложить в ответ на заключение под стражу Навального.

При этом Германия и Франция, как указывалось, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. По данным агентства, настаивают на введение ограничений Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния.

Решение о санкциях могут принять 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, сообщали источники агентства.

В свою очередь, в МИД РФ указали, что в случае введения санкций последует соразмерный ответ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против России уже стали «рутиной западного мировоззрения».

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

В этот же день официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано заявил, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России, идет.

16 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствовала бы введение жестких санкций против России, политическая воля на продолжение диалога должна возобладать. По его словам, разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью». Россия не приветствует это, добавил он.

В Минюсте России исключили возможность освобождения блогера по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше», заменив его на 3,5 года колонии общего режима. По данным ФСИН, он неоднократно нарушал условия испытательного срока.