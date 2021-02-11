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Bloomberg сообщило об обсуждении постпредами ЕС санкций против России

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Постоянные представители Евросоюза (ЕС) обсудили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву и дальнейшие шаги в отношении России, в частности, санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщило в четверг, 11 февраля, агентство Bloomberg.

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«На встрече в среду (10 февраля. — Ред.) не менее 10 послов выразили свое разочарование по поводу того, как прошел визит Борреля» — привели в агентстве дипломатический документ о встрече.

Как рассказали источники Bloomberg, постпреды ЕС также обсудили санкции в отношении России в связи с ситуацией с Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано отказался комментировать агентству встречу, однако отметил, что работа над возможными мерами продолжаются.

В этот же день постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что переговоры главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с Москвой были трудными, но высокопрофессиональными. По его словам, во время переговоров в Москве сторонам удалось обсудить те темы, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают.

Боррель прибыл с официальным визитом в Москву 4 февраля. За два дня он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с представителями общественных организаций России.

По итогу встречи Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, и отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы европейской дипломатии в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

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