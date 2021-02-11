Чижов прокомментировал заявления Борреля на переговорах в Москве

Переговоры главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с Москвой были трудными, но высокопрофессиональными. Об этом в четверг, 11 февраля, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов также назвал преувеличением слова Борреля о том, что отношения между Россией и Европой «достигли дна». Постпред РФ считает, что формулировки глава евродипломатии изменил по пути из Москвы в Брюссель.

«Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был, безусловно, откровенным, и думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным», — отметил Чижов.

Он также заявил, что вовремя переговоров в Москве сторонам удалось обсудить те темы, по которым позиции России и Евросоюза близки или даже совпадают. Среди рассмотренных вопросов были и те, что разделяют РФ и ЕС. Это, по словам Чижова, подчеркивает важность продолжения диалога.

«Боррель даже в условиях откровенной истерики, с которой ему пришлось столкнуться во вторник в Европарламенте, эту позицию подтвердил», — добавил российский постпред.

Боррель прибыл с официальным визитом в Москву 4 февраля. За два дня он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с представителями общественных организаций России.

По итогу встречи Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, и отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы европейской дипломатии в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Он также отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

10 февраля в Кремле отметили, что переговоры между российской стороной и Боррелем были гораздо более содержательными, чем упоминается.