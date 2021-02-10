Песков прокомментировал заявления Борреля на переговорах в Москве

Переговоры между российской стороной и главой дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля были гораздо более содержательными, чем упоминается. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле внимательно следят за высказываниями Борреля.

«Мы ищем пути нормализации наших отношений, именно об этом говорилось на переговорах глав дипломатии России и ЕС. Именно говорилось о том, что, несмотря на чрезмерный потенциал проблемный в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога. В том числе эту идею высказывал сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше», — добавил Песков.

Боррель прибыл с официальным визитом в Москву 4 февраля. За два дня он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встретился с представителями общественных организаций России.

По итогу встречи Боррель заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, и отметил, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы европейской дипломатии в ЕС 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором Боррель осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Он также отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Позднее российский МИД выразил удивление тем, как Боррель оценил итоги своего визита, поскольку эта оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с Лавровым.

Официальный представителя МИДа Мария Захарова высказала мнение, что Европейский союз рассчитывал на то, что глава евродипломатии устроит Москве «публичную порку» во время своего визита в страну, но сделать этого не удалось.