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В ЕС начали работу над новыми санкциями против России

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Процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России, идет. Об этом 12 февраля заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

«Процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного. — Ред.) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», — цитирует его «РИА Новости».

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Стано также отметил, что для утверждения нового пакета санкций понадобится единогласное решение от всех стран Евросоюза.

Об обсуждении возможности введения новых санкций в отношении РФ в ЕС 11 февраля сообщило Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

МИД РФ указал, что в случае введения санкций последует соразмерный ответ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против России уже стали «рутиной западного мировоззрения».

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями российских общественных организаций.

По итогам встреч европейский дипломат заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, отметив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы Борреля в Евросоюз 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором он осудил некоторые решения российских властей, а также заявил о якобы неготовности Москвы к диалогу.

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