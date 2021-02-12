В ЕС начали работу над новыми санкциями против России

Процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России, идет. Об этом 12 февраля заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

«Процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного. — Ред.) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», — цитирует его «РИА Новости».

Стано также отметил, что для утверждения нового пакета санкций понадобится единогласное решение от всех стран Евросоюза.

Об обсуждении возможности введения новых санкций в отношении РФ в ЕС 11 февраля сообщило Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

МИД РФ указал, что в случае введения санкций последует соразмерный ответ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против России уже стали «рутиной западного мировоззрения».

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и с представителями российских общественных организаций.

По итогам встреч европейский дипломат заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, отметив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.

Однако после возвращения главы Борреля в Евросоюз 7 февраля было опубликовано официальное заявление, в котором он осудил некоторые решения российских властей, а также заявил о якобы неготовности Москвы к диалогу.