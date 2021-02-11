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Reuters сообщило о намерении ЕС ввести санкции против России в феврале

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Евросоюз может ввести новые санкции против России в феврале. О этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов в четверг, 11 февраля.

«Мы больше не можем избежать санкций (в отношении России. — Ред.)», — сказал один из европейских дипломатов.

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Агентство отмечает, что Германия и Франция, вероятно, откажутся от поддержки более жестких мер в отношении Москвы, к которым стремятся некоторые из их европейских союзников. Например, рестрикции против газопровода «Северный поток — 2» не планируются.

Настаивают на введении ограничений в отношении России Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния, а согласие Берлина и Парижа означает, что другие члены Евросоюза вряд ли смогут заблокировать это решение. По данным Reuters, его могут принять 22 февраля на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Указывается, что рестрикции планируют наложить в ответ на заключение под стражу блогера Алексея Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала 9 февраля, что сторонники Навального и сотрудники ФБК (включен российским Минюстом в реестр НКО-иноагентов) не имеют ничего общего с оппозицией, а являются агентами влияния стран НАТО.

«Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния», — сказала она.

В начале февраля Москву с визитом посетил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил главе российского МИДа Сергею Лаврову о серьезной озабоченности из-за событий в России.

За день до визита главе евродипломатии передали видеоматериалы с записями насильственных разгонов протестных акций в США и странах ЕС. Отвечая на вопрос журналистов газеты «Коммерсант» об оценке этих кадров, Боррель сказал, что не смотрел их.

По словам Лаврова, на этих роликах видно, как в Соединенных Штатах полицейский джип переезжает колесами лежащих на земле демонстрантов, и другие жестокие действия при разгоне митингов.

«Весь мир обошел кадр, когда молодую женщину в Нидерландах струей воды из брандспойта «прибили» к стене, после чего она уходит оттуда вся в крови», — сказал Лавров.

По его словам, в России ничего такого не было. Он добавил, что протестующие неоднократно атаковали правоохранителей, но те в ответ не применяли никаких спецсредств.

Несогласованные акции прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля в ряде российских городов, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности участия в незаконных мероприятиях, вовлечения в эту деятельность несовершеннолетних и распространения коронавируса.

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