Песков ответил на вопрос о готовности России к жестким санкциям

Москва не приветствовала бы введение жестких санкций против России, политическая воля на продолжение диалога должна возобладать, заявил во вторник, 16 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, разговор о санкциях ведется в ЕС и в США «с маниакальной настойчивостью». Россия не приветствует это, добавил он.

«Мы надеемся, что всё-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога, но с другой стороны, любые потенциальные угрозы недружественных проявлений, конечно же, обязывают нас к тому, чтобы находиться в постоянной мобилизации и готовности к таким проявлениям», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.

12 февраля стало известно, что в ЕС начали работу над новыми санкциями против России.

Об обсуждении возможности введения новых санкций в отношении РФ в ЕС 11 февраля сообщило Bloomberg. Отмечалось, что представители ЕС якобы выразили огорчение из-за итогов визита главы дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

12 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

Боррель посещал Москву 4–6 февраля. Он встретился с Лавровым и с представителями российских общественных организаций.

По итогам встреч европейский дипломат заявил, что Россия и Европа должны сотрудничать для достижения хороших результатов, отметив, что Брюссель выступает за диалог с Москвой.