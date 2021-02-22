Грушко назвал «заевшей пластинкой» санкции ЕС из-за Навального

Персональные санкции Евросоюза в отношении граждан России из-за блогера Алексея Навального напоминают «заевшую пластинку». Об этом 22 февраля заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Заело пластинку. У них», — цитирует «РИА Новости» комментарий высокопоставленного дипломата.

Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил решение глав МИД Евросоюза согласовать расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального. При этом имена попавших под ограничения россиян не называются.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.