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Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Более 70 иностранных наемников на Украине стали фигурантами уголовных дел. Об этом в среду, 1 июня, сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

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«Фигурантами уголовных дел о наемничестве на данный момент являются свыше 70 лиц. Некоторые из них уже сдались в плен и были допрошены следователями», — заявил он в интервью «Российской газете».

Председатель СК добавил, что речь идет о наемниках, прибывших из Канады, Великобритании, США, Норвегии, Грузии и других стран.

Ранее, 28 мая, газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и нехватку оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

По данным Минобороны России, на Украине действует более 6 тыс. иностранных наемников. Как заявил 24 мая глава ведомства Сергей Шойгу, в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

25 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники являются соучастниками преступлений Киева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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