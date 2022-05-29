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Иностранные наемники бегут с Украины из-за нехватки оружия

The Washington Post: наемники на Украине жалуются на нехватку оружия и уезжают из страны
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой, написала в субботу, 28 мая, газета The Washington Post.

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В интервью изданию иностранные боевики из Соединенных Штатов и других стран описали вопиющее несоответствие между ожиданием и реальностью.

«Они вспомнили, как вступали в бой с недостаточным снаряжением и вооружением... Другие видели, как умирают друзья, и решили, что с них хватит», — пишет газета.

Так, ветеран морской пехоты США с позывным «Дакота» рассказал о том, что помогал украинским военным освоить противотанковые комплексы Javelin, однако соответствующие вооружения его отряду выдали без батарей, необходимых для работы установки.

По его словам, к концу второй ночи свои посты покинули восемь из 20 добровольцев в отряде «Дакоты». В их числе был ветеран морской пехоты, который, сломал свой пулемет камнем в надежде выдать это за боевые повреждения. Еще один доброволец, чтобы не идти в бой, симулировал травму.

Немецкий наемник с позывным «Паскаль» пожаловался на то, что у иностранных добровольцев проблемы появились уже с первой миссии. Как отметил боевик, их рации прослушивались российскими войсками и не имели дополнительных зарядных батарей, что вынуждало полагаться на незащищенные мобильные телефоны и мессенджер WhatsApp для связи. В итоге вскоре после того, как они обменялись планами, их позицию атаковала российская артиллерия.

Другие наемники говорили, что чувствовали себя недостаточно информированными, не зная, где они находятся, и, что очень важно, где были русские.

По данным Минобороны России, сегодня на Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников. Как заявил 24 мая в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ министр обороны РФ Сергей Шойгу, в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

Ранее, 27 апреля, в Следственном комитете России сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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