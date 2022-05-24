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Шойгу заявил о нахождении на Украине свыше 6 тыс. иностранных наемников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На Украине действуют более 6 тыс. иностранных наемников. Об этом 24 мая заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совета министров обороны ОДКБ.

«В страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний, а число иностранных наемников превысило 6 тыс. человек», — сказал Шойгу.

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
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Он также указал на то, что Запад, находясь под опасением разгрома украинских войск, «в экстренном порядке организовал поставки летального оружия».

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Министр обороны России напомнил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре Украины, а только по военным объектам с помощью высокоточного оружия. Кроме того, российские войска объявляют режимы тишины и создают гуманитарные коридоры для выхода жителей из окруженных населенных пунктов.

«Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения», — добавил Шойгу.

1 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии.

В тот же день газета Politico сообщила, что американцы, прошедшие боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в военных действиях на Украине.

27 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что в состав украинских вооруженных формирований входят наемники более чем из 50 стран мира.

17 апреля в Минобороны России отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами — их ждет долгий срок в тюрьме.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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